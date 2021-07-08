شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بسوق المناشى للماشية.. سعر كيلو البقرى "قايم" يبدأ من 55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 جولة بسوق المناشى للماشية بأوسيم، بمحافظة الجيزة، لعرض أسعار الماشية والضأن، وذلك مع اقاراب عيد الأضحى المبارك.

وانخفض سعر الماشية بالسوق عن الأسبوع الماضى من 60 جنيها للكيلو القائم للأبقار إلى 57 جنيها، والجاموسى يبدأ من 45 جنيها للكيلو القائم، اما الأغنام أعلى سعر بـ60 للكيلو القائم.

ويقول أحد التجار بسوق المناشى لتجارة الماشية، أن سعر الكيبو القائم فى العجل البقر يبدأ من 55 جنيها حتى 60 جنيها حسب الميزان، أما العجل الجاموس يبدأ من 48 جنيها للكيلو القائم حتى 50 جنيها، أما "النتاية العزبة" من 45 جنيها ل 46 جنيه للكيلو قائم على الميزان، أما الأغنام يبدأ سعر الكيلو من 55 جنيه حتى 60 جنيها للكيلو للخروف.

ويوجد بالسوق وحدة بيطرية تقوم بالكشف على الأضحية قبل خروجها، كذلك تدير الميزان الخاص بالسوق، أما مصاريف النقل يتحملها من يرغب فى الشراء حسب المشوار.