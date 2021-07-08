شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لوظيفة مدير عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاجتها إلي وظيفة المدير العام للمدرسة وفقا للشروط الاتية:-



ـ أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم.

ـ إجادة اللغة الانجليزية والعربية بطلاقة.

ـ خدمة في مجال التربية والتعليم لأكثر من 10 سنوات.

ـ معرفة جيدة علي الاقل لاحد برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلي ورش عمل.

ـ الحصول علي درجة الماجستير في التعليم.

ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب مدير بقسم أو كمدير مدرسة.

ـ التميز بالخبرة وبالعقلية الدولية.

ـ لديه سجل انجازات وتوصيات ممتازة علي الاقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية.

ـ التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل" مفكر , متسائل مطلع ذو مبادئ متصل.

ـ يمتلك بشهادة الغير مهارات تواصل ومهارات قيادية متميزة.

ـ لديه رسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم.

ـ تعتبر المعرفة والتدريب علي مواصفات الجودة الدولية للادارة من المعايير الهامة .

وأوضحت المدرسة أنه يتم تقديم الأوراق التالية بمقر المدرسة في موعد اقصاه 18/7/2021بمقر المدرسة بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 2 اسكان الشباب

ـ صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

ـ سيرة ذاتية باللغة العربية.

ـ صورة من الشهادات والخبرات السابقة للمتقدم

ـ خطابين توصية وتزكية.

ـ خطاب بخط اليد باللغة الانجليزية يوضح الدوافع للتقديم للوظيفة.

يتم تقديم الاوراق في ظرف مغلق من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 1 ظهرا.