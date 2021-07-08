شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لوظيفة مدير عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاجتها إلي وظيفة المدير العام للمدرسة وفقا للشروط الاتية:-
ـ أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم.
ـ إجادة اللغة الانجليزية والعربية بطلاقة.
ـ خدمة في مجال التربية والتعليم لأكثر من 10 سنوات.
ـ معرفة جيدة علي الاقل لاحد برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلي ورش عمل.
ـ الحصول علي درجة الماجستير في التعليم.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب مدير بقسم أو كمدير مدرسة.
ـ التميز بالخبرة وبالعقلية الدولية.
ـ لديه سجل انجازات وتوصيات ممتازة علي الاقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية.
ـ التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل" مفكر , متسائل مطلع ذو مبادئ متصل.
ـ يمتلك بشهادة الغير مهارات تواصل ومهارات قيادية متميزة.
ـ لديه رسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم.
ـ تعتبر المعرفة والتدريب علي مواصفات الجودة الدولية للادارة من المعايير الهامة .
وأوضحت المدرسة أنه يتم تقديم الأوراق التالية بمقر المدرسة في موعد اقصاه 18/7/2021بمقر المدرسة بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 2 اسكان الشباب
ـ صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.
ـ سيرة ذاتية باللغة العربية.
ـ صورة من الشهادات والخبرات السابقة للمتقدم
ـ خطابين توصية وتزكية.
ـ خطاب بخط اليد باللغة الانجليزية يوضح الدوافع للتقديم للوظيفة.
يتم تقديم الاوراق في ظرف مغلق من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 1 ظهرا.