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المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لوظيفة مدير عام

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاجتها إلي وظيفة المدير العام للمدرسة وفقا للشروط الاتية:-


ـ أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم.
ـ  إجادة اللغة الانجليزية والعربية بطلاقة.
ـ خدمة في مجال التربية والتعليم لأكثر من 10 سنوات.
ـ معرفة جيدة علي الاقل لاحد برامج البكالوريا الدولية بالإضافة إلي ورش عمل.
ـ الحصول علي درجة الماجستير في التعليم.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب مدير بقسم أو كمدير مدرسة.
ـ  التميز بالخبرة وبالعقلية الدولية.
ـ  لديه سجل انجازات وتوصيات ممتازة  علي الاقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية.
ـ  التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل" مفكر , متسائل   مطلع   ذو مبادئ  متصل. 
ـ يمتلك بشهادة الغير مهارات تواصل ومهارات قيادية متميزة.
ـ  لديه رسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم.
ـ تعتبر المعرفة والتدريب علي مواصفات الجودة الدولية للادارة من المعايير الهامة .

وأوضحت المدرسة أنه يتم تقديم الأوراق التالية بمقر المدرسة في موعد اقصاه 18/7/2021بمقر المدرسة بالشيخ زايد الحي 13 المجاورة 2 اسكان الشباب
ـ صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.
ـ سيرة ذاتية باللغة العربية.
ـ صورة من الشهادات والخبرات السابقة للمتقدم
ـ خطابين توصية وتزكية.
ـ خطاب بخط اليد باللغة الانجليزية يوضح الدوافع للتقديم للوظيفة.
يتم تقديم الاوراق في ظرف مغلق من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 1 ظهرا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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