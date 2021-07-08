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مصر للطيران تنقل اليوم 6 آلاف راكب على متن 75 رحلة دولية وداخلية

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القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 75 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 6 آلاف راكب، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، ندجامينا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية إلي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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