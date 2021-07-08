شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: الاشتراطات البنائية الجديدة تتصدى للتشوه العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد حشيش، عضو مجلس النقابة العامة العامة للمهندسين، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، أن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل 2021، والتي تهدف الي ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وقدم حشيش، فى بيان للنقابة اليوم الخميس، خالص الشكر والتقدير لكل القائمين علي إرثاء قواعد المنظومة الجديدة علي رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة الي حيز التنفيذ، مثمنا ومقدرا مشاركة النقابة طبقا لقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر في يونيو 2021 من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اضافة عدد من المواد الي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار عضو مجلس نقابة المهندسين، إلى حرص النقابة الدائم علي نجاح المنظومة الجديدة وطالبت المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الشرفاء الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.