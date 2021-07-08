شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 56 مليون جنيه مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، نجاح مديرية أوقاف البحيرة ومديرية أوقاف السويس فى تحقيق حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق، حيث حققت مديرية أوقاف البحيرة (1560) صكا، في حين حققت مديرية أوقاف السويس (272) صكًّا ، وقد تم تمييزهما بنجمة.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1442هـ بلغت (65534195) جنيهًا حتى تاريخه، في حين سجلت (11) مديرية أوقاف مبيعات أعلى من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة المديريات المتفوقة فى بيع صكوك الأضاحي عن العام الماضى، هى:"البحيرة، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، شمال سيناء، البحر الأحمر، قنا ، السويس ، جنوب سيناء ، الوادى الجديد".

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت بوتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.