شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: 30% انخفاض فى إنتاجية المانجو بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن عددا من المحاصيل تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية وموجة الحرارة التى شهدتها مصر خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مشيرا إلى أن فاكهة المانجو أبرز تلك المحاصيل التى تأثرت بارتفاع درجات الحرارة، حيث أدت درجة الحرارة إلى سقوط الأزهار وعدم عقد معظم الأزهار، وبالتالى انخفضت بنسبة تقترب من الـ30%.

وأوضح صدام، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: كما تأثرت أيضا محاصيل مثل: الفلفل، الطماطم، البطاطس وارتفاع أسعارها، وانخفضت انتاجياتهم عن الكميات المتوقعة، مؤكدا أن العام الجارى شهدت تأثرت المحاصيل بشكل غير مسبوق، مضيفا: محصول فاكهة المشمش هذا العام اختفى أسرع من كل عام، حيث أنه من المعتاد أن يستمر موجود بالأسواق لمدة شهر إلا أنه لم يستمر هذا العام أيضا، وكذلك الخوخ.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن التغيرات المناخية تؤدى إلى انتشار أمراض النباتات والمحاصيل، والتى تساهم أيضا بشكل كبير فى انخفاض الإنتاجية.