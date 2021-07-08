شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة الحصول على المعاش عبر تليفونك المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إتاحة صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل فى إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، ولتلبية احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالى وعملية التحول الرقمى. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية صرف المعاش من محافظ الهاتف المحمول فى نقاط محددة.

- تهدف منظومة إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول إلى تيسير إجراءات صرف المعاشات.

- يتم صرف المعاشات من أكثر من 45 ألف المنافذ المتعدة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل "فورى وأمان".

- يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش إلى أى فرع من فروع شركة المحمول المسجل فيها رقمه.

- يتقدم صاحب الطلب مرفق بصورة الرقم القومى، وفى الشهر التالى يستطيع الحصول على معاشه من أى منفذ به خدمة فورى أو أمان.

- رسوم الخدمة 0.5% عن كل عملية، فمثلا لو قام بسحب مبلغ 100 جنيه يسدد مبلغ 50 قرشا وبحد أقصى 10 جنيهات فقط طوال الشهر.

- تقوم شركة المحمول المسجل بها رقم المستفيد بإعطاء صاحب المعاش دقائق مجانية بقيمة الرسوم التى قام بسدادها والتى لا تتجاوز مبلغ 10 جنيهات كحد اقصى للرسوم.