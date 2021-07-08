شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة تنمية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى، الخاص بالمرأة، أن مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة ، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية التي ننشدها هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا ولكن ذلك لن يتم إلا بتمكين المرأة.