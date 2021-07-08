شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التى تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، فى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة.