شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يوقع بروتوكول تعاون مع المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن قيام كافة أجهزة الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة وإتجاه الدولة إلى التحول الرقمى والإعتماد على الوثائق والمحررات المؤمنة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ووزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .