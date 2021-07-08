شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 تبدأ عملها بالتواصل مع رؤساء اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021، عملها اليوم الخميس استعدادا للامتحانات التى تنطلق بعد غدً السبت، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرف عمليات محلية فى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه بدأ العمل طبقا لجداول الامتحانات مع صرف مكافاة 1000 جنيه لأعضاء الغرفة من ميزانية المديريات دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة، أن تشكيل الغرفة يشمل: مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية فى المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، ومسئول الأمن بالمديرية، ومدير مركزالتطوير التكنولوجي، ورئيس قسم التطوير التكنولوجى بالإدارة، ومدير إدارة الاحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.

وحددت وزارة التربية والتعليم اختصاصات غرفة عمليات الإدارات والمديريات منها: متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة الامتحانات والغش الإلكترونى، والتواصل مع لجان السير على مستوى الجمهورية.