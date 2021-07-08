شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى بقراءة القرأن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى الخاصة بالمرأة بقراءة القرأن الكريم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة.

كما يشهد الرئيس السيسى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.