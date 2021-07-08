"مات مُتأثرا بإصابته".. مصدر يكشف تفاصيل إشعال النيران في جسد عجوز كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شقيقين بالتعدي على والده والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ بين طرف أول: (أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية "مصاب بحروق متفرقة بالجسم"، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بذات القرية)، وذلك إثر خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول قام على إثرها الطرف الثاني بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول وتبين عدم تواجد نجل الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها الطرف الثاني بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على الطرف الأول وإشعال النيران به مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدلى بادعاءات كاذبة في الفيديو المُشار إليه رغم علمه بحقيقة الواقعة.