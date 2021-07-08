شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تنسيق القبول بمدارس الثانوى والفنى والتجارى والفندقى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2021 /2022 حيث تم تحديد 218 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.

وينشر الخليج 365 تنسيق المدارس بالجيزة

- مدارس الثانوى العام 218 درجة

- تنسيق التعليم الصناعي 235 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

200 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكرى وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى والجيزة الكهربية الصناعية بنين 200 درجة للعام و195 درجة للمهنى .

205 درجة للميدان الصناعية بنات للعام .

200 درجة للمهنى .

205 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات .

225 درجة لمدرسة احمد عرابى الثانوية الصناعية بنات .

190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات .

185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر .

190 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط .

175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط .

190 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات .

180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف .

190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية و القبابات الثانوية الصناعية .

170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات .

- تنسيق المدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات .

265 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى 4 بمدينة 6 أكتوبر .

220 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة م بأطفيح وذلك للنظام العام .

- المدارس التطبيقية ( صناعى )

210 درجة لأكاديمية الفنون التكنولوجية التطبيقية .

230 درجة ل6 أكتوبر التكنولوجية التطبيقية ( غبور ) وهى بنظام الثلاث سنوات .

- تنسيق التعليم الزراعي

195 درجة للجيزة الزراعية .

190 درجة للثانوية الزراعية المهنية .

170 درجة لأطفيح الزراعية .

165 لطهما الثانوية الزراعية .

175 درجة لأبوغالب.

170 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية .

- تنسيق التعليم التجاري والفندقي .

235 درجة للهرم الفندقية الرسمية .

210 للهرم الفندقية المهنية .

215 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة واكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات .

230 درجة لمدرس الجيزة الفنية المتقدمة .

210 للصف الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات .

195 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وجنوب الجيزة وشمال الجيزة .

190 درجة لمنشاة القناطر التجارية المشتركة .

180 درجة للمدارس التجارية بالعياط والحوامدية وأوسيم وأطفيح .

190 درجة لمدارس الراية التجارية بنات وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة .

140 درجة للباويطي التجارية المشتركة وجميعهم بنظام الثلاث سنوات .

140 درجة لمدارس التعليم الخاص ( تجارى وفندقى ) .

مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فإنة يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة

160 درجة لمدارس الخدمات الصناعى والفندقى .

140 لمدارس خدمات التجارى والزراعى بنظام ال3 سنوات .