شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 7 كليات بجامعة حلوان يواصلون اليوم امتحانات نهاية العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان اليوم الخميس، عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 /2021، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، اليوم الخميس، فى كليات العلوم والتربية وتكنولوجيا التعليم والتمريض وهندسة المطرية والصيدلة والطب .

وكان الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أكد أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعى وحتى خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درجة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب فى لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.