شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طرق الإجابة فى البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، أن طريقة اختيار الإجابة الصحيحة فى البابل شيت، يقوم الطالب بتظليل الإجابة الصحيحة "بقلم رصاص خفيف"، ثم يقوم بعد ذلك بتأكيد الإجابة النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

وشددت الوزارة على أن الإجابة المطلوبة تكون على البابل شئت فقط لا إجابة سواء على التابلت أو كراسة الأسئلة، متابعة: "قد يجيب الطالب فى كراسة الأسئلة من أجل الاسترشاد ولكن إلزاميا يقوم بنقل الإجابة الصحيح فى البابل شيت حسب ترتيبها فى ترتيب الإجابات.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقنية التأمينية، ومن يحاول تهكير التابلت سوف يعاقب بقانون الغش والذى يصل لحد الحرمان من الامتحان.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح وتعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

-ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامته فنيا، وعدم العبث به، ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

-ظلل إجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.