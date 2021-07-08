شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى كندا والمكتب الثقافى بمونتريال ينظمان ندوة حول الأراجوز المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات شهر التراث المصري في أونتاريو، نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في كندا والمكتب الثقافى والتعليمى المصرى بمونتريال ندوة بالفيديوكونفرانس أمس الأربعاء، بعنوان "الأراجوز المصري والاستثمار في التراث"، شارك فيها نخبة من أعضاء الجالية المصرية من مختلف مقاطعات كندا.

وقد تحدث خلال الندوة الدكتور نبيل بهجت استاذ المسرح بكلية الأداب بجامعة حلوان، حول مشروع إحياء فن الأراجوز المصرى باعتباره على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمى غير المادى، مشيرًا إلى أن الأراجوز يعتبر أحد رموز الدُمى اليدوية التقليدية التي لها ارتباط تاريخى طويل بالحياة السياسية والاجتماعية المصرية، مستعرضاً رؤية متكاملة لكيفية الحفاظ على، وإعادة إحياء، هذه النوع من الفن الشعبى باعتبار التراث هو بمثابة وثيقة ملكية الوطن.

وقد أدار كل من الدكتور أحمد فوزى رئيس المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بمونتريال، والملحق التعليمى الدكتور أحمد هيكل فعاليات الندوة، بمشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الذى ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف روافد الثقافة المصرية باعتبارها قوة مصر الناعمة التى تدعم الأداة الدبلوماسية فى الخارج. ودعا السفير أبو زيد إلى أهمية عرض فنون الاراجوز المصرى على المجتمعات الاجنبية باعتباره أحد عناصر الشخصية التاريخية المصرية، بل والنظر فى تطويره ليتوائم مع الثقافات المختلفة ويكون خير معبر عن البيئة المصرية الأصيلة.

هذا، وقد شهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية، أكد على أهمية تعريف الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين في الخارج بالأراجوز باعتباره ركن أصيل من أركان تشكيل وجدان الطفل المصري تاريخياً، ومناقشة سبل توفير الدعم لمشروع احياء فن الأراجوز والترويج له عالمياً باعتباره منتج مصرى خالص.