شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بحث تفعيل تحويل الكتاب الجامعى الإلكترونى بآداب القاهرة تبحث آلية تفعيل القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشكلة بالكلية لبحث قرار تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب الكتروني أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بالتحول الإلكتروني للكتاب الجامعي.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ" الخليج 365" أن اللجنة ستناقش القرار وفقا لما يضمن الحفاظ على الحقوق الكاملة تحقيق التوازن ما بين حقوق الطلاب فى الحصول على الكتاب الجامعى دون مبالغة فى الأسعار وايضا الحفاظ على حق أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم المادية .

وتابع وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، أن عقب الانتهاء من اتخاذ قرار من جانب اللجنة المشكلة سيتم عرض الأمر على مجلس الكلية برئاسة الدكتور شريف شاهين عميد الكلية لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى إدارة الجامعة.

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، قرر تشكيل لجنة لبحث تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات والصادر بالتأكيد على تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب الكترونى اعتبارا من العام الجامعى 2021 /2022.

وأوضح القرار أن اللجنة مكلفة بالعمل على وضع تصور متكامل يحدد آليات التفعيل. يضمن حقوق كافة أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، وان يكون عمل اللجنة تحت إشراف الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور خيرى دومة والدكتورة نجلاء رأفت والدكتورة أمانى بدو، الدكتور عادل أمين، والدكتور عبد الرازق فوقى والدكتور سحر حنفى والدكتور متولى عبد الصمد، والدكتورة هدى الخولى، والدكتور أيمن عامر، والدكتورة ليلى كامل .

وكان المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى المقبل 2021 / 2022.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والاصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.