شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تدشين أول كنيسة باسم الشهيد مار مينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الخميس، الموافق 1 أبيب بالتقويم القبطى، الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى تدشين أول كنيسة باسم الشهيد مار مينا ويحتفل بديره فى دير مارمينا المعلق بأبنوب ويستمر إلى صوم العذراء.

ويعتبر شهر أبيب الشهر الحادى عشر من التقويم القبطى المصرى، ويبدأ من اليوم 8 يوليو إلى 6 أغسطس القادم ، ويعتبر الاسم الشهير له مشتق من أپيدا وهى الحية التى قتلها حورس فى الأساطير المصرية القديمة.

ويذكر كتاب السنكسار القبطى، أن شهر أبيب بهذا الإسم نسبة إلى الإله "أبيفى" أو"أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس أبن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لأبيه أوزوريس أى النيل من عدوه "التيفون" أى "التحاريق"، وقيل أنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح، بحسب الحضارة المصرية القديمة.

ويعتبر شهر أبيب من أكثر شهور العام التى تزخر باستشهاد القديسيين، حيث استشهد فيها 68 قديس.