شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر صورا لتعقيم اللجان وتأمينها استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا للإجراءات الأمنية بلجان الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، وتعقيم الجان بمحافظة المنيا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق السبت 10 يوليو الجارى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح وتعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.