شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة يؤكد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، انتهاء الكلية من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لنهاية العام الجامعى 2020 /2021 ،بالنسبة لطلاب البكالوريس، موضحا أن الاختبارات تمت بنظام أون لاين وذلك ضمن خطة الكلية للوقاية من كورونا ومنع انتشار العدوى .

وأضاف الدكتور محمود السعيد لـ"الخليج 365"، أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات بالكلية تمهيدا لإعلان النتائج لطلاب البكالوريس على مستوى طلاب سنوات النقل والفرقة النهائية خلال الأسبوع المقبل واتاحتها على موقع الكلية للطلاب .

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى تصريحاته استمرار ومواصلة تنظيم امتحانات لطلاب الدراسات العليا والتى تجرى حضوريا بالكلية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.