شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: قطعنا شوطا كبيرا فى تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق قطع شوطا كبيرا في تنفيذ فكرة الرئيس بتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية فى 2021، وتحقيق أكبر استفادة من الأموال المرصودة لرعاية تلك الأسر والمشاركة فى كل ما يتعلق بمشروعات التنمية، ويتم تقديم الخدمات لـ8 ملايين مواطن، ووصولا للتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة للتنمية العمرانية ومواجهة الكوراث والأزمات.

وأضاف مختار، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc": "شاركنا في بناء أكبر مجتمع عمراني جديد لتسكين أهالي العشوائيات ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع، وأطفال بلا مأوى أصبحت ظاهرة غير موجودة الآن، وهو ما جعل الصندوق ينفذ العديد من المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للمواطنين".