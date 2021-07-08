شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة القاهرة": زيادة إقبال الطلاب على الكلية بعد مشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، زيادة الإقبال على كلية الزراعة بعد المشروعات التي افتتحتها الدولة في القطاع الزراعى، موضحا أن الحد الأدنى لكلية الزراعة ارتفع بشكل كبير، كما أن عدد الطلاب في الكلية بقسم اللغة الإنجليزية زاد من 500 طالب إلى 1500 طالب.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك شراكات بين كلية الزراعة والقطاع الخاص لتدريب الطلاب في المزارع وذلك من أجل استقطاب الكفاءات.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن كلية الزراعة تضم 105 مبانى ومزرعتين في جامعة القاهرة، مزرعة تبلغ مساحتها 180 فدانا وأخرى تصل مساحتها إلى 280 فدانا من أجل أن يكتسب الطالب خبرة كافية، متابعا: أصبح هناك طلب كبير على الالتحاق بكليات الزراعة وتم تدشين ماجستير مهنى لمدة سنة لأى خريج يضم 39 ماجستيرا مهنيا بينها 4 بالنظام الأوروبى.