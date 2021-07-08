شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنشاء كوبرى المشاه بكورنيش المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية للبر الغربى لجسر ترعة المريوطية والتى تم تنفيذها منذ أيام بدءا من الطريق الدائرى الجنوبى حتى كوبرى عثمان موجها بالالتزام بكافة المعايير فى تنفيذ أعمال التطوير والرصف والتأكد من كفاءه أعمدة الإنارة بالطريق على أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ المحال والمطاعم الحضارية الجديدة بالمنطقة الواقعة بين طريق المريوطية واللبينى موجها بعدم السماح بأى تعديات على نهر الطريق والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة ومحيطها.

وعاين المحافظ موقع إنشاء كوبرى المشاة الجديدة أعلى كورنيش المريوطية فى الاتجاه المواجه لشارع العروبة موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لسرعة انهاء المشروع للتسهيل على المواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة ممشى المريوطية الجديد المقرر إقامة أكشاك حضارية ومطاعم ومحال به موجها بضرورة مراعاة النسق الجمالى به اسوه بما تم فى المرحلة الأولى للممشى والذى لاقى استحسان كبير من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.