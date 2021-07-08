شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تشغيل 6 قطارات إضافية فى عيد الأضحى لخدمة أهالى النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الإضافية المقرر الدفع خلال فترة عيد الأضحى ابتداء الاثنين المقبل، حيث تشمل 24 قطارا إضافيا تعمل بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية اليومية، وتضم هذه القطارات الإضافية 6 قطارات لخدمة أهالى النوبة وبياناتها كالتالى:

1ـ قطار عادى رقم 2030 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من القاهرة إلى النوبة.

2ـ قطار عادى رقم 2036 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من القاهرة إلى النوبة.

3ـ قطار عادى رقم 2032 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من الإسكندرية إلى النوبة.

4ـ قطار عادى رقم 2031 يقوم يوم 26 يوليو الجارى من النوبة إلى القاهرة.

5ـ قطار عادى رقم 2037 يقوم يوم 26 يوليو الجارى من النوبة إلى القاهرة.

6ـ قطار عادى رقم 2033 يقوم يوم 26 يوليو الجارى من النوبة إلى الإسكندرية.

وتطرح هيئة السكة الحديد خلال فترة تشغيل العيد بعدد 131736 مقعدا إضافيا مكيفا وعاديا، بالإضافة إلى مقاعد القطارات المجدولة التى تعمل بصفة يومية وفق جداول التشغيل الطبيعية، وذلك من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالقطارات خلال عيد الأضحى المبارك، واستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين التى ترغب فى السفر عبر السكة الحديد.