شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى فيديو كاذب عن استراحات معلمى الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على واقعة الفيديو الذى تم تداوله بخصوص استراحات المعلمين فى امتحانات الدبلومات الفنية، قائلا: "قصة استراحات المعلمين والفيديو الشهير لمعلمة تشكو من سوء الاستراحة، كما وعدتكم فإننى أرفق صورا حقيقية للاستراحة المذكورة فى الفيديو والخاصة بمعلمى التعليم الفنى المشتركين فى امتحانات الدبلومات الفنية (وهو ما لم يقوله الفيديو)".

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": قدمت المعلمة (نجمة الفيديو) اعتذارا عن أعمال المراقبة وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعى "فقررت الانتقام من وزارتها" بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك وساعدتها زميلة معلمة فى تصوير الفيديو للإيحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات.

وأشار الوزير إلى أن هذه صور من الاستراحة، وأترك لكم الحكم بأنفسكم، يتم حاليا التحقيق مع المشتركين فى هذا الفيديو التحريضى الكاذب.



استراحات معلمى الدبلومات الفنية