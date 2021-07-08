شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: السماح لطلاب الثانوية بدخول الامتحان بالكتاب بكل ملاحظاتهم فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أرسل تعليمات لكافة المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.

وأضاف شوقى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تعليماته جاء فيها: "أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها".