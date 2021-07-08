شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: السماح لطلاب الثانوية بدخول الامتحان بالكتاب بكل ملاحظاتهم فيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه أرسل تعليمات لكافة المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.
وأضاف شوقى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تعليماته جاء فيها: "أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها".
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح وتعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، موضحة أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.
- ستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.
- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وأكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.