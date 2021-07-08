تتماشى مع التطور التكنولوجي.. نقيب الإعلاميين: مشروعات تخرج طلبة الإعلام طاقات إبداعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شارك اليوم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في تحكيم مشروعات التخرج بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

وقال نقيب الاعلاميين، إن المشروعات برهنت على وجود طاقات إبداعية لدى الخريجين تمنكهم من التفوق في حياتهم العملية.

وتابع أن ما قدمه الطلاب في مشروعاتهم يدلل أيضا على مستوى الجرعة الدراسية والتعليمية المميزة التي تلقوها في سنوات دراستهم لعلوم الإعلام.

وأكد نقيب الإعلاميين، على أن المستوى المتميز الذي ظهر عليه الخريجون في كافة فروع الإعلام يطمئنا وبقوة على وجود أجيال جديدة واعدة يتم إعدادها وتقديمها لسوق العمل، وبما يتماشي مع التطور التكنولوجي الذي يشهده الإعلام في العالم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد عميد المعهد الدولي للإعلام، إن أكاديمية الشروق برئاسة اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم تحرص دائما على تقديم جرعه تعليمية متميزة للطلاب، لافتا إلى أن المشروعات التي تم تحكيمها اليوم أشرفت عليها الدكتورة إلهام يونس رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمخرج الفني سامح الشوادي.

جدير بالذكر أن نقيب الإعلاميين شارك معه في تحكيم مشروعات التخرج بالمعهد الدولي العالي للاعلام بأكاديمية الشروق المخرجون مجدي أبو عميره وشكري ابوعميره وأسامة البهنسي وأحمد صقر وعمرو عابدين والإعلامي جمال الشاعر وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام والدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام القاهرة.