الزناتي يطالب "تعليم الشرقية" بتنفيذ قرار خصم ١٪ من رواتب المعلمين لشهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين بخطاب إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، يطالب فيه بتنفيذ قرار الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة والخاص بخصم ١٪ من المرتب الأساسي لكل أعضاء النقابة العاملين تحت رئاسته بالمحافظة.

وقال "الزناتي"، في خطابه، إن هذا الإجراء يأتي بعد موافقة هيئة مكتب مجلس النقابة العامة على قرارات الجمعية العمومية المشار إليها وذلك طبقا للمادة ٩ من قانون ٧٩ لسنة ١٩٦٩ ونص المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية.

وتابع: "لذا يرجى التكرم بالتوجيه نحو تنفيذ هذا القرار على أن يتم الخصم اعتبارا من مرتب شهر يوليو ٢٠٢١ ولمدة عام واحد بصفة مؤقتة. ​