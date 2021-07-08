تنطلق نهاية العام.. 10 معلومات عن الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة المصرية، عن تفاصيل الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية، لزيادة عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن ملامح الحملة وفقا لتصريحات وزير السياحة والآثار على النحو التالي:

1- إطلاق الحملة نهاية العام الجاري لمدة 3 سنوات.

2- إعداد الاستراتيجية استغرقت 6 أشهر بعدد 700 صفحة موزعة على 7 أجزاء لمناقشتها.

3- تمت دراسة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، والأسواق المنافسة.

4- تم عمل استمارات استبيان بقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ونقاط الضعف التي يجب معالجتها.

5- مرحلة إعداد الدراسة شملت عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا، واتحاد الغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار.

6- شارك في إعداد الحملة بعض الخبراء والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

7- يستهدف إعادة إبراز مصر كواجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة.

8- التعريف بالمقاصد السياحية من جميع أنحاء العالم وتمتعها من تجربة سياحية فريدة.

9ـ تستهدف الحملة زيادة عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

10- يجرى العمل لنشر محتوى دعائي جديد يشمل فيلما قصيرا ومحتوى دعائيا مصورًا.