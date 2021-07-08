محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا وأعمال رصف الطريق الموازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كوبري ترسا الممتد بدءا من شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية وحتى شارع ترسا بحي الطالبية وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبري.

كما تفقد المحافظ، حالة النظافة والإشغالات بشارع عثمان محرم موجها رئيس الحي المختص بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائي ورفع إشغالات المقاهي والمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص المحافظ، على متابعة نسب تنفيذ طبقة الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وذلك في الطريق الموازي للكوبري والمطلع وحتى نهاية القطاع الجاري رصفه بالطريق، موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

كما تابع المحافظ، الحالة العامة للنظافة والاشغالات بشارع محمد أنور السادات وحتى نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمد نور رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.