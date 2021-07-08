شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تحقق الأهداف الـ17 للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الأمم المتحدة وضعت 17 هدفا في 2015 لإتاحة فرص عمل وألا نترك مواطنين فقراء وأن نحافظ على البيئة، ومصر وضعت رؤية طويلة الأمد لتحقيق الـ17 هدفا بالشراكة مع دول العالم.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: تقدمنا بجموعة من المبادرات على المنصة وتم قبول 4 مبادرات في وقت يتراجع فيه العالم ويقول إنه لا يستطيع تحقيق التنمية المستدامة، ومصر تثبت كل يوم أنها قادرة على تحقيق الإنجاز في كل المشروعات مع أزمة كوفيد، وأول مبادرة تم قبولها مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى قبل إطلاق المرحلة الثانية، والمنصة تقبل المبادرات التي تحقق أكثر من هدف في التنمية المستدامة، ومبادرة حياة كريمة تحقق الـ17هدفا، وأن تكون المبادرة قادرة على القياس وحدث تحسن كبير في معيار تحسن جودة الحياة.

وأكدت: المبادرة الثانية "رواد 2030" هى تحدى وفرصة، ومصر بها نسبة كبيرة من الشباب يجب تدريبه وأن يكون خالقا لوظيفة وليس طالبا للوظيفة، ونحن نريد تغيير الفكر.