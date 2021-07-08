شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: خطة طموحة لزيادة طاقات عمل التكرير بعد إنشاء مجمعين بمستطرد والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى عبد العظيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن أبرز إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بعد أن كنا نستورد بـ2 مليار ونصف المليار جنيه غاز طبيعى من الخارح كى نكفى احتياجات السوق المحلى، ولكن الآن حققنا الاكتفاء الذاتي وأصبحنا نصدر الغاز الطبيعى.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم إنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط وأصبح منظمة دولية مقرها القاهرة ورئيسها طارق الملا وزير البترول، وتم تدشين أمانة عامة، ويعطى هذا وزنا كبيرا لمصر، ويعظم الاستفادة من ثرواتها الغازية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن هناك خطة طموحة لزيادة طاقات عمل التكرير بعد إنشاء مجمعين لإنتاج البنزين والسولار فى مستطرد والإسكندرية، وننتظر الافتتاح الرئاسي لمجمع إنتاج البنزين في أسيوط، كما أن هناك توسعات في معامل التكرير في الإسكندرية.