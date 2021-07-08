شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبى: السيطرة على حريق حاوية جبل علي واتخاذ الإجراءات لضمان حركة السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة دبى، أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع فى حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل على، بعيداً عن الخط الملاحى الرئيسى، للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وأضافت حكومة دبى، عبر حساب المكتب الإعلامى للحكومة عبر تويتر، نقلا عن سلطات ميناء جبل على، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية فى الميناء.





وفى وقت سابق قبل قليل، أوضح المكتب الإعلامى، أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق فى ميناء جبل على.



