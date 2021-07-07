شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة: 92 ألف زائر فى سابع أيام معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الخليج 365 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، التى تقام تحت عنوان "فى القراءة حياة"، زيارة 92 ألف مواطن لقاعات المعرض، صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشيدا بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "فى القراءة حياة"، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجارى، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافى المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.