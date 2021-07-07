شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر والسودان توجها إلى مجلس الأمن نتيجة تعنت إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى للنظر في القضية.

وأكد الرئيس أن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة، جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.