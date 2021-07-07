شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع بعد اتفاق "إيفرجيفن": لا بديل عن قناة السويس.. و"رب ضارة نافعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك العديد من الدروس المستفادة من أزمة السفينة البنمية، أهمها أن قناة السويس هي المجرى الملاحى الأكثر أمانًا في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC: "رب ضارة نافعة، فبعد الأزمة كان هناك حديث عن طرق بديلة للقناة، ولكن أثبتنا للعالم أنه لا بديل عن قناة السويس"، مشيرًا إلى أن القاطرة الهدية من الشركة البنمية، هي قاطرة 75 طنا، وسيتم الاتفاق على مواصفاتها بين الأطراف.

وتابع: "هناك ازدهار في حركة التجارة العالمية، وبيان الملاحة من يناير ليونيو شهد عبور 9763 سفينة، وقد يصل الرقم لـ20 ألف سنة في السنة، بالإضافة لـ3 مليارات دولار في أول 6 أشهر من هذا العام".