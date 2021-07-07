شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد كوبرى ترسا وأعمال رصف الطريق الموازى للكوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كوبرى ترسا الممتد بدءا من شارع خاتم المرسلين بحى العمرانية وحتى شارع ترسا بحى الطالبية، وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبرى.

كما تفقد حالة النظافة والإشغالات بشارع عثمان محرم، موجها رئيس الحى المختص بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائى ورفع إشغالات المقاهى والمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ طبقة الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، وذلك فى الطريق الموازى للكوبرى والمطلع وحتى نهاية القطاع الجارى رصفه بالطريق، موجها رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة، كما تابع الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشارع محمد أنور السادات وحتى نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمد نور رئيس حى العمرانية، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.