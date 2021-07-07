شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحور خاتم المرسلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور خاتم المرسلين بحى العمرانية، حيث تابع المحافظ أعمال استكمال فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين، وذلك من منطقة البنك الأهلى المصرى وحتى شارع فلسطين، بالإضافة إلى استكمال الأعمال من شارع فلسطين وحتى شارع ستديو الأهرام بالاتجاه المقابل للوقوف على مستوى الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة .

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية بوضع لافتات لإرشاد المواطنين بضرورة وقوف السيارات بالتوازى مع الرصيف لعدم إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة إلى ضبط مناسيب بالوعات الأمطار بطول الطريق.

وخلال الجولة حرص راشد على معاينة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بطول الشارع، موجها بضرورة أن تعكس المظهر الجمالى وذات نسق موحد وسرعة إنجاز الجدول الزمنى للأعمال، واستمع المحافظ لآراء المواطنين فى الأعمال التى تم تنفيذها بالشارع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمد نور رئيس حى العمرانية.