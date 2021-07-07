شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطبيق "هدهد" متوافق على أندرويد ويدعم الفلاح فى الإجابة عن استفساراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل مشروع المساعد الزكى للفلاح هدهد، موضحًا أن عمليات التحول الرقمى في قطاع الزراعة تتم على قدم وساق، وهناك مشروعات عديدة جرى تنفيذها من خلال التحول الرقمى مثل كارت الفلاح الذى يعد اللبنة الأساسية لتطوير التحول الرقمى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك برنامج كامل للتحول الرقمى بالقطاع الزراعى ومشروع هدهد أحد الروافد هذا لتحول الرقمى.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مشروع هدهد يعتمد على تنقية الذكاء الاصطناعى التبادل الفعال مع هذا التطبيق، حيث يسأل الفلاح عن أسعار المحاصيل والتفاصيل الخاصة بالمناخ وبعض الأمراض والتوصيات، لافتا إلى أن هذا التطبيق على الموبايل أندرويد، متابعا: فكرته خلق حوار قائم على الذكاء الاصناعى يطلب من خلاله الفلاح المساعدة.