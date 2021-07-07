شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: مؤتمر "التعاون الإسلامى" يبحث تصحيح الخطاب الدينى ومكافحة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيزيس محمود، مدير التجريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، تفاصيل المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، موضحة أن هذه المنظومة حديثة، ويعود لمصر الفضل في تأسيسها، حيث قامت بدور كبير لإنشاء هذه المنظمة من خلال تنظيم الأعمال الخاصة بهذه المنظمة وتجهيز المقر الخاص بها.

وأضافت مدير التجريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد ضرورة أن يكون لهذه المنظمة مركز بحثى خاص لإعداد دراسات للنهوض بالمرأة.

وأوضحت مدير التجريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، أن المؤتمر شهد حضور وزراء من كل الدول العربية والإسلامية المعنيين بالمرأة وكل الدول بدأت تقترح نوع من التعاون بين جميع دول المنظومة للنهوض بأوضاع المرأة في المبادئ الأساسية للمؤتمر، وسيتم الاهتمام بتصحيح الخطاب الدينى ومكافحة التطرف وإبراز قيم الدين الإسلامى في صياغة حقوق المرأة.