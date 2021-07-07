رئيس هيئة الكتاب: خصم 50% على سلسلة "رؤية" تشجيعًا للأطفال والأسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حققت سلسلة رؤية للنشء التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إقبالا من الأطفال رواد الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: بلغ عدد المجموعات المباعة منها 300 مجموعة مكونة من 12 كتيب للأطفال والنشء.

وأضاف "الحاج"، أنه تشجيعا للأطفال والأسر على اقتناء المجموعة كاملة فقد تم زيادة الخصم المقدم على المجموعة كاملة ليكون 50 % و 20% على أي كتاب منها.

وتهدف السلسلة إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية من خلال تقديم زاد معرفي يسهم في بناء شخصيتهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة وتضم عدد من العناوين منها "شخصيات مصرية، بين الحقيقة والخيال، حكايات فردوس وسماحة، قرأت لك، رواية رحلة إلى مركز الارض، اغرب من الخيال، فكرة في كتاب، أحلم، مغامرات فلفلة، الحقيقة والخيال".

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.​