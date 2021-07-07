نشرة الحوادث.. جثة محروقة وأخرى مجهولة وتغريم الطبيب المتهم بالتحرش بالفنانة زينب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"سلخوها وأحرقوا جسمها بالسجائر".. القبض على عم وعمة الطفلة "دولت"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عم وعمة الطفلة "دولت زينهم" بتهمة تعذيبها.

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-بعد تداول فيديو عبر "فيس بوك".. ضبط 3 طلاب للتنمر بمعاق في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق "تيك توك" متضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات.

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-العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة المنصورية

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بترعة بنطاق مركز كرداسة، الثلاثاء.

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-ملقى في المقابر ومحروق الوجه وجثته متحللة.. قصة العثور على طفل مختفي بقنا

اختفى طفل من قرية دندرة بمحافظة قنا، يوم الجمعة الماضي، "وفقًا لما ذكره أهله" محضرًا بعدم العثور على ابنهم البالغ من العمر 10 سنوات.

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-عامل يمزق جسد زوجته بسكين في سوهاج

اتهمت ربة منزل زوجها، بالاعتداء عليها بسكين، وإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد، بسبب خلافات الزوجية، بطما شمال محافظة سوهاج.

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-مأساة الطفلة "دولت".. سُجن والدها فعذبها عمها وعمتها

روت سيدة تفاصيل تعرض الطفلة "دولت.ز." للتعذيب على يد عمها وعمتها.

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-دكتور تخسيس مشهور.. يستقطب سيدات لممارسة الرذيلة ويصورهن بطريقة "إخفاء الوجوه"

استغل أحد الأطباء المشهورين بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، عمله في العلاج الطبيعي، والسمنة والنحافة، في استقطاب ضحاياه من النساء، وإتمام علاقات جنسية معهن، وصورهن بهاتفه الخاص، الذي وقّع في يد عددٍ من الشباب الذين نشروا فيديوهات وصورًا منها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي"بحسب التحقيقات".

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-قاتل أخته في المنيا: كنت بحبها.. و"نظرات الناس وكلامهم حرق دمي"

قال المتهم بقتل شقيقته بإحدى قرى محافظة المنيا في اعترافاته أمام جهات التحقيق لم أكن أتصور فى يوم من الأيام أن أقتل شقيقتي، ولكن خشيت من العار والفضيحة، فقررت التخلص منها للشك في سلوكها، نحن نقطن بمجتمع ريفي بدائي ذي طبيعة بيئة معينة، لنا عادات وتقاليد لا نحيد عنها، ونحافظ عليها".

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-أراد طرده من شقة إيجار.. مسجل خطر يقتل صديقه بالعاشر من رمضان

لفظ عامل حتفه قتيلًا، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، على يد عاطل بسبب خلاف على شقة إيجار بمنطقة العاشر من رمضان في الشرقية.

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-بعد اتهامها شابًا بالتعدي عليها جنسيًا.. تفاصيل أول بلاغ ضد فتاة الاغتصاب بكفر الشيخ

تقدم شابًا في العقد الثالث من عمره، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة الحامول في كفر الشيخ، يتهم فيه فتاة بالتشهير به واتهامه بتعديه عليها جنسيًا واغتصابها، مستغلة صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل ذلك.

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-حُكم بتغريم طبيب متهم بالتحرش بالفنانة زينب غريب 10 آلاف جنيه

عاقبت محكمة جنح قصر النيل، طبيب بيطري بغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها بهاتفه.

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-استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بمحطة وقود في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بمحطة وقود بعين شمس.

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