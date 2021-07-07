شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لوجيستى عالمى.. الحكومة تنشر إنفوجراف حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافا تحت عنوان "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز لوجيستي عالمي"، ركز خلاله على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهى عبارة عن منطقة حرة ومركز تجارى عالمى على قناة السويس، بمساحة461 ك م2، يمر بها 8% من حركة التجارة العالمية كل عام.

وقد استعرض الإنفوجراف أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وهي: صناعة البتروكيماويات، وصناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية، وخدمات بحرية وتموين سفن، وصناعة منسوجات، وإلكترونيات، وألواح شمسية، وقطع غيار سيارات، وصناعات غذائية.

كما أشار إلى مجموعة من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة؛ أبرزها: صفر ضريبة جمركية، وصفر ضريبة القيمة المضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل. إلى جانب حوافز غير ضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، وكثيفة المكون المحلي، أو العاملة في النقل البري والبحري وغيرهما.

ولفت إلى أن تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات والبضائع ACI، وإصدار دليل جمركي لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، وتدشين موقع إلكتروني للهيئة باللغة الإنجليزية، وجار إطلاقه بالعربية، وغير ذلك، من طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومياه واتصالات.