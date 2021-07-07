شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": 105 آلاف جنيه مبيعات إصدارات الوزارة فى معرض الكتاب حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف استمرار الإقبال على إصدارات الوزارة فى الخليج 365 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء، من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنه بلغت المبيعات 105 آلاف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن مشاركتها فى المعرض تأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لزوار جناحه بالمعرض الدولى للكتاب الثانى والخمسين بالقاهرة بصالة (٤) (34 B) عن عدد من العروض، وذلك خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين صالة (4) (B34)، وبمقرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن ستى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما يلى:

أولا : عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .

ثانيًا : عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومى .

ثالثًا : موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيها) .

رابعًا: خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبى وقضاياه " .

خامسًا : خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

سادسًا : خصم 20% على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم عربى ولغات.

سابعًا :خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

ثامنًا : خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

إضافة إلى الهدايا التالية :

• صرفCD أو DVD لكل من يشترى بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• صرف (3)CD أو DVD لكل من يشترى بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

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