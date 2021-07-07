شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج الأسبوع المقبل ضمن مبادرة تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، أن مبادرة حياة كريمة تساهم في توفير مياه آمنة وصرف صحى أمن، والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين في قرى الريف المصرى.



وأضافت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة التخطيط نجحت في تسجيل 4 مبادرات من أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية الذى يمس المواطنين، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

ولفتت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، بينما برنامج تنمية الصعيد له بعد اقتصادى، ويتضمن تطوير المدن الصناعية، مشيرة إلى افتتاح تكتلات اقتصادية في قنا وسوهاج الأسبوع المقبل.

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، أن مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة، وتوجه جهودا ومبالغ كبيرة للريف المصرى، ولم نرِ مثل هذه الموارد موجهة لقرى الريف المصرى.