"الوطنية للتدريب" تحتفل بتفوق خريجى دفعة الفريق محمد العصّار

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتفوق خريجي دفعة الفريق محمد العصّار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، في اختبار دبلومة اللغة الفرنسية (DELF)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر وفرنسا.

يأتي هذا الاحتفال تأكيدًا لصدق مساعي الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وإعداد قادة متعددي المهارات ومتمكنين من مختلف أدوات التواصل وقادرين على المشاركة الفعالة فى قيادة التغيير من أجل بلادهم.