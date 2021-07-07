شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021 لتطعيم 40 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان وزارة الصحة إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العالم الحالي لتطعيم 40 مليون مواطن، إضافة إلى تفاصيل إنهاء أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفين، ودرجات القبول بالثانوى العام في محافظتى القاهرة والجيزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى جمهورية السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

‏وفد مصر يقدم إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول سد النهضة.. صور

⁧‫قدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.

مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

رئيس هيئة قناة السويس بمؤتمر صحفى بعد إنهاء أزمة "إيفرجيفين": أنهينا التفاوض بتقريب وجهات النظر مع مالكى السفينة.. والمسئولية كانت تقع على القبطان والشركة المالكة تعلم ذلك.. والقناة تعبرها سفن أكبر من الجانحة

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا جديدا عقب نهاية أزمة السفينة "إيفرجيفين"، قال خلاله أن الجانب المصرى لم يتنازل عن شيء خلال التفاوض بأزمة السفينة "إيفرجيفين"، وما هو حدث هو الإرتضاء بأرقام بعد تقريب وجهات النظر.

مالك ايفرجيفن: بفضل مساعدة وخبرة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان

قال السيد هيجاكي، رئيس الشركة المالكة للسفينة الجانحة ايفرجيفن، إنه بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان في غضون 7 أيام.

وزيرة الصحة: بدء صرف التعويضات للمستحقين عن مخاطر المهن الطبية اليوم بأثر رجعى وفقا لتوجيهات الرئيس.. وتؤكد: مستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام الحالى لتطعيم 40 مليون مواطن

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن بدء صرف التعويضات اليوم، الأربعاء، للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلى أو جزئى أثناء تأدية عملهم.

رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" أحد أعظم المشروعات فى تاريخ الدولة المصرية.. ستغير حياة 60 مليون مواطن مصرى فى الريف بمشروعات تصل تكلفتها لحوالى 700 مليار جنيه.. ويؤكد: مدينة أسوان الجديدة تمثل نقلة حضارية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإعراب عن سعادته لحضوره الاصطفاف الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع عدد من الوزراء، واصفا المبادرة بأنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.

محافظ الجيزة يعتمد 218 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بمحافظة الجيزة، ليكون الحد الأدنى بـ218 درجة.

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 235 درجة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

مجزرة فى القصر الرئاسى.. مسلحون يغتالون رئيس هايتى داخل مقر إقامته.. إصابة السيدة الأولى فى الهجوم ونقلها للمستشفى.. رئيس الوزراء يتولى إدارة البلاد.. ويؤكد: بعض المهاجمين كانوا يتحدثون الأسبانية

أعلنت حكومة هايتى أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته، وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، فى بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص" حسبما نقلت "روسيا اليوم".

شيخ الأزهر: مساندة القيادة المصرية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان، ومطالبته المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي بتحمل مسئولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مؤكداً أن مساندة القيادة المصرية في مساعيها واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

الحكومة تنفى إجراء تعديلات فى جدول امتحانات الثانوية العامة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة.

4 سيناريوهات فى أمر التحفظ على أموال حسن راتب فى "الآثار الكبرى".. تعديل القرار بعد التظلم منه.. تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.. تعديل نطاق المنع وإجراءات تنفيذه.. وصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أمس ، عدة قرارات بشأن قضية "الآثار الكبرى"، إذ قررت تأجيل نظر قرار أمر التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال حسن راتب السائلة والمنقولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

بطل معركة البرث.. أحمد منسى مع زوجته وأطفاله فى لحظات أسرية بذكرى استشهاده

ارتبط اسم الشهيد البطل أحمد منسي، بطل معركة كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، بعقول ووجدان المصريين بعد البطولات التي حققها مع مجموعته في حفظ الحدود المصرية من هجمات الإرهابيين، وكل عام مع حلول ذكرى معركة البرث التي حدثت في مثل هذا اليوم 7 يوليو عام 2017، تعود إلى الأذهان واحدة من أكبر العمليات التي تصدت لعنف الإرهاب وأفشلت مخططاته في شمال سيناء.

وفاة النجم الهندى ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عاما

توفى الممثل الهندى الأسطورى ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عاما، وذلك وفقا لموقع جاست جيرد والذى نشر إعلان عائلة الراحل وطبيبه أن ديليب توفى فى أحد مستشفيات مومباى بعد صراع طويل مع المرض.

غرامة 10 آلاف لطبيب بيطرى تحرش بالفنانة زينب غريب بطلة 100 وش وصورها من الخلف

قضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه.

فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم.

فرجاني ساسي يظهر بعد غياب ويرتدى قميص الزمالك "صورة"

يبدو أن دماء القلعة البيضاء ما زالت تسري في عروق النجم التونسي فرجاني ساسي، فوسط الأجواء التصعيدية التي يتخذها نادي الزمالك تجاه النجم التونسي فرجاني ساسي، لحفظ حقوق النادى ضده بعد رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي، ظهر فرجاني ساسي في صورة جديدة على حالة الخاصة بموقع "انستجرام" وهو يرتدي تيشرت أبيض عليه شعار الزمالك.

صحيفة تركية تزعم: مصطفى محمد رفض المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو

فجرت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن الدولى المصري مصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي التركى هو من رفض المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي المصري.