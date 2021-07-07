شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن طرح الخراف الحية بالتقسيط للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، حيث سيتم طرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط الآتية..

إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بيان بالأسعار للجهات المذكورة.

قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها: "سعر الكيلو قائم 65 جنيها".

يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة " المجمعات الاستهلاكية".

كما كشف التقرير بيان بالإجراءات التي سوف تتبع لنظام الكوبونات لطرح اللحوم وهى أن يكون الكوبونات توفرت في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية" شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية "والشركات التابعة لها بفئاتها المختلفة" 20 و 50 و 100 جنيه " وأن هذه الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية، وأكدت القابضة للصناعات الغذائية أن تلك الكوبونات قد أعدت بمواصفات خاصة لا يمكن تزويرها.

من جانبه وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين الشركة القابضة، الكشف الطبي على الخراف الحية قبل طرحها وكذلك توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم، وشدد علي ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية هذه الفترة.

وأشار احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إلى ان وزير التموين يتابع شخصياً عمليات الطرح اليومي للحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، ويتابع يوميا تسيير الحملات من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات على الأسواق.