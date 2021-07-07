شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الخارجية الأردنية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.